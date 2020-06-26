» تعاون سعودي أمريكي ضد فيروس كورونا

أبرمت الشركة السعودية للقاحات الطبية اتفاقا مع إحدي الشركات الأمريكية بهدف تصنيع أجسام مضادة بشرية أحادية النسيلة للاستخدام البشري لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



ومن المتوقع وفقا للبيان الصادر عن الشركة السعودية أن يتم البدء بالتجارب السريرية بنهاية السنة الميلادية حيث تعمل الشركتان " السعودية والأمريكية " وفق منهج علمي علي توحيد خطوات التطوير والتصنيع للحصول علي الدواء الجديد وتسجيله في كلا من أمريكا والسعودية في آن واحد.