  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:37 م
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق

أستاذ فيروسات يجهش بالبكاء بسبب نجله.. شاهد التفاصيل

تركي آل شيخ

قرار مفاجئ من "آل الشيخ"

زعيم داعش الجديد

الخارجية الأمريكية لزعيم داعش الجديد:" صورتك مش حلوة ابعت غيرها "

الجسمي يكشف مفاجأة عن زواج حليمة بولند بالقذافي

الجسمي يكشف مفاجأة عن زواج حليمة بولند بالقذافي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة بعد قرار فتح المساجد

صالح المغامسي

بعد تدوينة "نكاح المرأة والحائط".. أحد متابعي المغامسي يكشف هذه المفاجأة

الجندي

الجندي لداعية شهير :"ربنا يهديك"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

بسمة وهبة

بسمة وهبة :"دي محصلتش في الدراما"

الإبراشي

الإبراشي للمصريين :" ثقوا فينا "

تصغره بـ 30 سنة.. طلبت منه الطلاق لأخذ ثروته.. لن تتخيل صدمتها

الصفحة الأخيرة

تصغره بـ 30 سنة.. طلبت منه الطلاق لأخذ ثروته.. لن تتخيل صدمتها
تصغره بـ 30 سنة.. طلبت منه الطلاق لأخذ ثروته.. لن تتخيل صدمتها

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

شروط تعجيزية من فايلر للأهلي.. لن تتخيل الراتب

#

اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب

#

طلبت الطلاق بعد حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب

#

الصين تتبرع لمنظمة الصحة العالمية بـ 30 مليون دولار

الطلاق

الفتاة

غبريال فيلا

30 سنة

المحامي الداهية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة للمحامي الثر والداهية "غابريال فيلا، والذي تزوج من فتاة أصغر منه بـ30 سنة.

وفي التفاصيل فقد عاشت الفتاة معه حياة فارهة، وبعدما كبر سنه طلبت الطلاق لتستولي على جزء من أمواله.

الفتاة تفاجأت أنها مطلقة رسميا منذُ أول سنة زواج أثناء سفرهم لدومينكان وهذا البلد يسمح بالطلاق من جهة واحدة ودون تعويضات.

وكان المحامي قد عاش مع زوجته الشابة 20 عاما، وأنجبا طفلهما الوحيد، وعاش في حياة فارهة منتقلين بين فرنسا ونيويورك، وغيرها من البلدان.

وقد طلبت الزوجة الشابة كريستينا الطلاق بعد مشاكل مع زوجها المحامي، الداهية، حيث كانت تتوقع الحصول على ملايين الدولارات، قبل أن تكتشف النهاية الصادمة بالطلاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة نادرة للملك فيصل بموسم الحج
» تصغره بـ 30 سنة.. طلبت منه الطلاق لأخذ ثروته.. لن تتخيل صدمتها
» طائرة درون تفاجيء "محرز" بهذه الصدمة
» انتحار نجمة التيك توك.. ومدير أعمالها يكشف هذا الأمر
» الاتحاد الإفريقي: حل الصراع الليبي لن يكون عسكريا
» سبب غريب أجبر هالة صدقي بالوقوف عن التمثيل 5 سنوات
» «شوبير» يعلن تفاصيل تجديد عقد فايلر مع الأهلي
» توفيت بكورونا..رسالة مبكية من ابنة ممرضة سعودية
» إصابات كورونا في أمريكا أعلى 80 مرة من الرقم المعلن
» المطهرات علي بطاقة التموين إجباري .. الوزراء يوضح الحقيقة
» سفر مساعد فايلر يثير قلق بالأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية