» تصغره بـ 30 سنة.. طلبت منه الطلاق لأخذ ثروته.. لن تتخيل صدمتها

26 يونيو 2020 - 02:21 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة للمحامي الثر والداهية "غابريال فيلا، والذي تزوج من فتاة أصغر منه بـ30 سنة.

وفي التفاصيل فقد عاشت الفتاة معه حياة فارهة، وبعدما كبر سنه طلبت الطلاق لتستولي على جزء من أمواله.

الفتاة تفاجأت أنها مطلقة رسميا منذُ أول سنة زواج أثناء سفرهم لدومينكان وهذا البلد يسمح بالطلاق من جهة واحدة ودون تعويضات.

وكان المحامي قد عاش مع زوجته الشابة 20 عاما، وأنجبا طفلهما الوحيد، وعاش في حياة فارهة منتقلين بين فرنسا ونيويورك، وغيرها من البلدان.

وقد طلبت الزوجة الشابة كريستينا الطلاق بعد مشاكل مع زوجها المحامي، الداهية، حيث كانت تتوقع الحصول على ملايين الدولارات، قبل أن تكتشف النهاية الصادمة بالطلاق.