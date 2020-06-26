تعرف علي طريقة تنظيف القولون وما هي فائدتها

متابعات- أمينة عبد العال
عملية تنظيف القولون هي عملية طبية قديمة يلجأ إليها الكثيرين للتخلص من بعض الأعراض الغير مرغوبة ومن أهمها الانتفاخ وعسر الهضم والتهابات المعدة وتهيج القولون .
كما أن عملية التنظيف تمنح الجسم زيادة الطاقة والتركيز والاسترخاء الجسمي و عدم التوتر .
ويمكن تنظيف القولون من خلال تناول بعض الأطعمة أو العلاجات المنزلية .
والعلاج المنزلي من خلال " الحقنة الشرجية " التي يتم فيها وضع سائل من "الشيح " أو غيره من السوائل المنظفة .
أم الأغذية فمن أهمها الخضروات الورقية مثل السبانخ أو البروكلي أو الحليب أو التوت الأسود أو الشوفان .
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