تعرف علي طريقة تنظيف القولون وما هي فائدتها

26 يونيو 2020 - 02:17 م

عملية تنظيف القولون هي عملية طبية قديمة يلجأ إليها الكثيرين للتخلص من بعض الأعراض الغير مرغوبة ومن أهمها الانتفاخ وعسر الهضم والتهابات المعدة وتهيج القولون .

كما أن عملية التنظيف تمنح الجسم زيادة الطاقة والتركيز والاسترخاء الجسمي و عدم التوتر .

ويمكن تنظيف القولون من خلال تناول بعض الأطعمة أو العلاجات المنزلية .

والعلاج المنزلي من خلال " الحقنة الشرجية " التي يتم فيها وضع سائل من "الشيح " أو غيره من السوائل المنظفة .

أم الأغذية فمن أهمها الخضروات الورقية مثل السبانخ أو البروكلي أو الحليب أو التوت الأسود أو الشوفان .