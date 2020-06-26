قرار مفاجئ من "آل الشيخ"

26 يونيو 2020 - 02:10 م

قرر المستشار ترك آل الشيخ مالك نادي الميريا الإسباني، إقالة جوتي المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمام الكوركون ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن آل الشيخ اتخذ قراراً مفاجئاً بإقالة جوتي بعد أن تم إبلاغ المدرب الإسباني بعدم تواجده في مران الفريق اليوم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه لم يتم حتي الآن الإعلان عن بديل جوتي في الميريا، إلا أنه من المرجح أن يتم تعيين أحد أبناء النادي في منصب المدير الفني.

وأشارت "أس" أن جوتي كان قد عين في منصب المدير الفني خلفاً للبرتغالي بيدرو ايمانويل الذي تمت إقالته بشكل مفاجئ في نوفمبر الماضي.