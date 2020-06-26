» "فيفا" يهنئ صلاح كأول لاعب مصري يفوز بالبريميرليج

26 يونيو 2020 - 01:56 م

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي رفقة الريدز.

وكتب "فيفا" عبر "تويتر": مبروك لمحمد صلاح كتابة تاريخ جديد.. أول لاعب مصري يفوز بالبريميرليج".

يذكر أن ليفربول هو أسرع فريق في يتوح بلقب الدوري الإنجليزي، حيث نجح في حصد اللقب قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.

وكان ليفربول، توج بلقب الدوري الإنجليزي، أمس، الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.