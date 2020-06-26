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غدا.. قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة

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قطع المياه
قطع المياه

متابعات - الدويني فولي

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المياه

قطع

شركة

حلوان

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن 8 مناطق وهي ( تقسيم النصر للسيارات - وادى حوف - حدائق حلوان-عزبة زين - المصانع - عزبة الصفيح - الهجانة - المعصرة). 
وأكدت أن الانقطاع نظرا لقيامها بأعمال إصلاح خط المياه قطر 1400 مم (العكرة) بمأخذ محطة مياه شمال حلوان. 

وسيكون الإنقطاع اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم غدا السبت وحتى الساعة العاشرة مساء من نفس اليوم. 

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. 

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاثصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. 

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