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انتحار نجمة التيك توك.. ومدير أعمالها يكشف هذا الأمر

قضايا وحوادث

انتحار نجمة التيك توك.. ومدير أعمالها يكشف هذا الأمر
انتحار نجمة التيك توك.. ومدير أعمالها يكشف هذا الأمر

عبد القادر وحيد- متابعات

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انتحار

التيك توك

سيا كاكار

في واقعة مفاجئة لجمهورها، أقدمت نجمة التيك توك الهندية سيا كاكار عن عمر 16 سنة على الانتحار في نيودلهي، وذلك بعد أن قامت قتل نفسها.

وأكد مدير أعمالها أرجون سارين، الذي أدار جميع أعمالها طوال الفترة الماضية، خبر وفاتها.

وبحسب ما ذكرته مصادر إخبارية هندية عن أرجون فقد أكد بالقول: أعتقد أن سبب انتحارها شخصي، لأنه من ناحية العمل كان كل شيء جيد وعلى ما يرام".

وأضاف مدير أعمالها : " كنت على تواصل معها الليلة الماضية بشأن مشروع جديد وأخذت منها كلمة وبدت طبيعية".


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