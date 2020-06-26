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عاطلين من بولاق الدكرور يعتدون علي فتاة أفريقية وهذا قرار النيابة

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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افريقية

بولاق الدكرور

عاطلين

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة قرار يقضي بحبس عاطلين لاتهامهما بالاعتداء جنسيا علي فتاة تحمل الجنسية الأفريقية لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

كما أمرت النيابة بعرض الفتاة علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها ، حسبما نشرت " الوفد " .

و تعود بداية الواقعة إلي تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغ يفيد بتعرض فتاة تحمل جنسية دولة أفريقية لاعتداء جنسي علي يد شخصين وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة فتم إحالتهم للتحقيق .


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