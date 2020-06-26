وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة بعد قرار فتح المساجد

26 يونيو 2020 - 01:06 م

بكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بدابية خطبة الجمعة من مسجد محمد علي، وهو يتحدث عن عودة فتح المساجد مرة أخرى ومدى اشتياق المسلمين لها.





ودعا وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة ، مسجد محمد علي بالقلعة، الله ألا يحرمنا بيوته وألا يكتب غلقها مرة أخرى، وأن يعجل برفع الوباء والبلاء عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.





وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعداد للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا لا قولا.





وأكد وزير الأوقاف، أن جند مصر خير أجناد الأرض، فهم وأزواجهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة.





وحددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «شرف الجندية المصرية» التي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد محمد على بالقلعة.







