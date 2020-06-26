  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:38 م
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق

أستاذ فيروسات يجهش بالبكاء بسبب نجله.. شاهد التفاصيل

تركي آل شيخ

قرار مفاجئ من "آل الشيخ"

زعيم داعش الجديد

الخارجية الأمريكية لزعيم داعش الجديد:" صورتك مش حلوة ابعت غيرها "

الجسمي يكشف مفاجأة عن زواج حليمة بولند بالقذافي

الجسمي يكشف مفاجأة عن زواج حليمة بولند بالقذافي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة بعد قرار فتح المساجد

صالح المغامسي

بعد تدوينة "نكاح المرأة والحائط".. أحد متابعي المغامسي يكشف هذه المفاجأة

الجندي

الجندي لداعية شهير :"ربنا يهديك"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

بسمة وهبة

بسمة وهبة :"دي محصلتش في الدراما"

الإبراشي

الإبراشي للمصريين :" ثقوا فينا "

وزير الأوقاف: جيش مصر نار تحرق المعتدين

الحياة السياسية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وفاة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق

#

وزير الأوقاف: سأصلي العيد في بيتي

#

"هؤلاء أولى من الحج".. رسالة قوية من وزير الأوقاف للقادرين

#

وزير الدفاع الأمريكي يعترف بتأثير كورونا على قدرة الجيش

الجيش

الأوقاف

محمد مختار جمعة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن جيش مصر جيش رشيد، يحمي ولا يبغي، لا يجوز ولا يظلم، معقبا :"جيش مصر نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها". 

وأشار "مختار"، خلال خطبة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة، اليوم الجمعة، أن كل المصريين في سبيل الوطن أسود، وهم من يحمون وطنهم.

وتابع :" كل مصلي عليه أن يصطحب معه سجادته الخاصة للصلاة، ويتوضأ في منزله، ويرتدي الكمامة، ويحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، محذرا من التزاحم عند دخول المسجد أو الخروج منه، وفي حال وجود المرء المسجد مزدحما فليذهب لغيره.

ووجه وزير الأوقاف، رسالة إلى كل المصليين، قائلا: "لا تكون سببا في غلق بيوت الله"، مطالبا العاملين في الأوقاف ببذل أقصى جهد في التعقيم والتنظيم.

وتبدأ مساجد مصر فجر غدا السبت، أول صلاة داخل المساجد بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة نادرة للملك فيصل بموسم الحج
» تصغره بـ 30 سنة.. طلبت منه الطلاق لأخذ ثروته.. لن تتخيل صدمتها
» طائرة درون تفاجيء "محرز" بهذه الصدمة
» انتحار نجمة التيك توك.. ومدير أعمالها يكشف هذا الأمر
» الاتحاد الإفريقي: حل الصراع الليبي لن يكون عسكريا
» سبب غريب أجبر هالة صدقي بالوقوف عن التمثيل 5 سنوات
» «شوبير» يعلن تفاصيل تجديد عقد فايلر مع الأهلي
» توفيت بكورونا..رسالة مبكية من ابنة ممرضة سعودية
» إصابات كورونا في أمريكا أعلى 80 مرة من الرقم المعلن
» المطهرات علي بطاقة التموين إجباري .. الوزراء يوضح الحقيقة
» سفر مساعد فايلر يثير قلق بالأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية