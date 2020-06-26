وزير الأوقاف: جيش مصر نار تحرق المعتدين

26 يونيو 2020 - 12:49 م

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن جيش مصر جيش رشيد، يحمي ولا يبغي، لا يجوز ولا يظلم، معقبا :"جيش مصر نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها".







وأشار "مختار"، خلال خطبة الجمعة بمسجد محمد علي بالقلعة، اليوم الجمعة، أن كل المصريين في سبيل الوطن أسود، وهم من يحمون وطنهم.







وتابع :" كل مصلي عليه أن يصطحب معه سجادته الخاصة للصلاة، ويتوضأ في منزله، ويرتدي الكمامة، ويحافظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، محذرا من التزاحم عند دخول المسجد أو الخروج منه، وفي حال وجود المرء المسجد مزدحما فليذهب لغيره.







ووجه وزير الأوقاف، رسالة إلى كل المصليين، قائلا: "لا تكون سببا في غلق بيوت الله"، مطالبا العاملين في الأوقاف ببذل أقصى جهد في التعقيم والتنظيم.







وتبدأ مساجد مصر فجر غدا السبت، أول صلاة داخل المساجد بعد نحو 3 أشهر من قرار غلقها بسبب فيروس كورونا، ووضعت وزارة الأوقاف عدد من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة فيما عدا الصلاة الأسبوعية "صلاة الجمعة".

