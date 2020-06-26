374 مليون دولار مساعدات من البنك الدولي لهذه الدولة

26 يونيو 2020 - 12:21 م

أعلن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي عن موافقته علي مشروع تمويل مشترك مع وزارة التنمية الدولية البريطانية بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وأشار البنك إلي أن جائحة فيروس " كورونا" المستجد أدت إلي إضعاف النمو في الأردن علي المدى القريب بشكل ملحوظ وأصبح واضحا حجم تأثير الصدمة الاقتصادية علي الأردنيين من خلال فقدان فرص العمل وتراجع الدخل خصوصا في القطاع الخاص ، حسبما نشرت " اليوم السابع ".

و أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي إلي أن الحكومة سارعت باعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء علي عمالها ووضع قيود علي تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات للتخفيف من تأثير الأزمة .

جدير بالذكر أنه دعما لهذا البرنامج فإن المشروع الطارئ سيقدم للتحويلات النقدية دعم نقدي علي مدي 6 أشهر إلي 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حاليا من دعم الصندوق ويساعد المشروع أيضا برنامج " تكافل" للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة للعام الحالي و 85 ألف أسرة للعام القادم ، كما سيقدم دعم نقدي طارئ لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة حاليا من برنامج " تكافل" للوصول إلي نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ .