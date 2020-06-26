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إصابات كورونا في أمريكا أعلى 80 مرة من الرقم المعلن

عرب وعالم

كورونا
كورونا

وكالات- الدويني فولي

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أمريكا

الولايات المتحدة

إصابات

فيروس كورونا

قد لا تعرف الولايات المتحدة العدد الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن العلماء اقتربوا من إحصائية دقيقة تشير إلى أن عدد الإصابات الحقيقي تجاوز عشرات الملايين.
ووفقا لمجلة سايس أليرت العلمية، يبلغ عدد الإصابات الحالية في الولايات المتحدة حوالي 2.4 مليون إصابة، ولكن أوضحت دراسة جديدة أن عدد الإصابات خلال الفترة من 8 إلى 28 مارس فقط يقدر بـ 8.7 مليون إصابة، فيما يشير العدد الرسمي للبلاد إلى وجود حوالي100 ألف إصابة فقط خلال تلك الفترة.

وبحسب الدراسة التي أجريت على هذه الفترة فإن عدد الإصابات في الولايات المتحدة أعلى 80 مرة من الرقم المعلن عنه رسميا، وللوصول إلى هذه النتائج، درس الباحثون تقارير لأمراض شبيهة بكورونا مثل الإنفلونزا، باستخدام مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها.

وأبلغت العديد من الولايات، بما في ذلك كولورادو، لويزيانا، ماريلاند، نيوجيرسي، نيويورك، أوريجون، بنسلفانيا وواشنطن، عن زيادة في عدد المرضى في مارس حوالي 2.8 مليون مصاب بأمراض تنفسية غير معروفة وقتها.

ويعتقد الباحثون أن معظم هذه الحالات كانت إصابات بفيروس كورونا لم يتم تشخيصها بسبب قدرة الاختبار المحدودة أو نتائج الاختبار السلبية الخاطئة.

وقدر الباحثون ايضا أن ثلث مرضى كورونا في الولايات المتحدة سعوا للحصول على رعاية طبية بسبب تدهور حالتهم الصحية مما يعني أن الثلثين الآخرين لم يعانوا من مضاعفات صحية تستدعي التدخل الطبي.


وتدعم هذه الدراسة ما قاله علماء الأوبئة في بداية انتشار المرض بأن فيروس كورونا المستجد أكثر انتشارا وعدوى وأقل فتكا.

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