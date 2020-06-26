بعد تدوينة "نكاح المرأة والحائط".. أحد متابعي المغامسي يكشف هذه المفاجأة

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المغامسي

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تسببت التدوينة الأخيرة التى غرد فيها الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة في جدل كبير بين متابعيه ورواد تويتر.

وكان المغامسي قد غرد مؤخرا بتدوينة لقول مأثور عن الصحابي معاوية بن أبي سفيان قائلا :" قال معاوية - : نكحتُ النساء حتى لا أفرّقُ بين امرأة وحائط . وأكلتُ الطعام حتى لا أجد ما استمرؤهُ . وشربتُ الأشربةَ حتى رجعتُ إلى الماء . وركبتُ المطايا حتى رجعتُ إلى نعلي . فما بقيَ ماتتوقُ إليه نفسي من اللذات إلا محادثة أخٍ كريم".

وعلق أحد متابعيه أن المغامسي يعتمد على كتاب من كتب المجالس يعرف بـ" امستطرف في كل فن مستظرف " ، والذي ألفه " الأبشيهي"، وهو مأخوذ معظمه من كتاب " ربيع الأبرار"، لجارالله الزمخشري، مفكر المعتزلة.

وأضاف هذا ورد في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف واغلب ما في الكتاب قصص وأقوال غريبة شكك كثيرا من العلماء في  مصداقيتها .

وعلق آخر: للأسف مصدر تلك الكلمات هو كتاب المستطرف في كل فن مستظرف وقد تكلم أهل العلم والاختصاص عن هذا الكتاب الوضيع وأغلبه يتكلم عن الفواحش وينقل الأشعار الهابطة والركيكة وينسبها لعدة شخصيات تاريخية زورا وبهتانا للأسف".

كما علق آخر: " هل تعتقد شيخنا الفاضل أن مثل هذا الكلام يصدر عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وهو من هو عقلا وعفة  ووقار".


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