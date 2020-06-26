ظاهرة نادرة تحدث لأول مرة في التاريخ

26 يونيو 2020 - 11:42 ص

رصد علماء الفلك ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة في التاريخ وهي تسرب للضوء من الثقوب السوداء عند اصطدامها معا ، وهو القانون الذي كان يتعامل به العلماء في أبحاثهم.

و أشار العلماء أنهم استخدموا مقياس " فيرجو" مقياس تداخل العذراء وهو عبارة عن أداة علمية ليزرية عملاقة لقياس التداخل مصممة للكشف عن الأمواج الثقالية التي تنبأت بها نظرية النسبية العامة .

و أكد ماثيو جراهام عالم الفلك من معهد كاليفورينا للتقنية أن صدور الضوء من اندماج الثقوب السوداء حدث غير عادي وتم رصده من خلال رصد موجات جاذبية بخلاف النجوم النيوترونبية والتي ينتج عن تصادمها أشعة تحت حمراء وفوق بنفسجية وسينية و جاما و موجات راديو.

جدير بالذكر أنه حسب إعلان العلماء فقد تمت الظاهرة قرب الثقب الهائل من مركز مجرتنا درب التبانة حيث يحيط بالثقب قرص مملوء بالغاز والغبار والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء الأصغر حجما .