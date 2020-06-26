الجندي لداعية شهير :"ربنا يهديك"

26 يونيو 2020 - 11:29 ص

غضب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الشيخ مصطفى العدوى، بعد اتهام الأخير لإذاعة القرآن الكريم بنشر الشرك، قائلا :"ربنا يهديك".







وأكد "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن ذلك الهجوم لا أساس له من الصحة ولا يمت للعلم بصلة.







وتابع:" هناك من يوجه النصح على العام لمطعم ما بسبب تلوث منتجاته فإنه يؤذي بهذا التصرف للمطعم، مفيش غير الله سبحانه وتعالى يمحو الشرك والضلالة ".

