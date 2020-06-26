يكشف أسرار العائلة.. قاضٍ أميركي يرفض منع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب

26 يونيو 2020 - 11:05 ص

بعد كتاب بولتون المثير للجدل، رفض قاضٍ في نيويورك، أمس الخميس، منع نشر كتاب ماريا ترامب ابنة شقيق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وبحسب دار النشر فإن الكتاب الجديد تصف فيه نجلة شقيقة ترامب بأنه "أخطر رجل في العالم" حيث يلقي الضوء على التاريخ القاتم لعائلة الرئيس الأميركي.

ومن المقرر أن يصدر كتاب ماري ترمب في نهاية يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من خوض عمها الانتخابات لولاية رئاسية ثانية.

وذكر الناشر سيمون وشوستر عن ماري البالغة 55 عاما في كتابها الذي يقع في 240 صفحة، خفايا أجواء "العائلة المسمومة" كما شهدتها في منزل جديها.

وأضاف الناشر أن ماري تصف صدمات وعلاقات مدمرة وخليطا مأساويا من الإهمال والإساءة.

وأوضح أن ماري ترامب الطبيبة النفسية هي الوحيدة من عائلة ترامب المستعدة لقول الحقيقة، حول واحدة من أقوى العائلات في العالم وأكثرها اضطرابا.

وكان موقع ديلي بيست الأميريكي، قد نشر في وقت سابق هذا الشهر، أن الكتاب سيكشف أن ماري ترامب كانت مصدر التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول الشؤون المالية للرئيس ترامب، ودفعه القليل من الضرائب المتوجبة عليه على مدى عقود.

من جانبه طلب شقيق الرئيس روبرت ترامب هذا الأسبوع من محكمة في كوينز في نيويورك، منع نشر كتاب "كثير جداً ولا يكفي أبداً: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم".

واتهم روبرت ترامب ماري بانتهاك اتفاق سرية وقعتها في 2001، بعدما قامت المحكمة نفسها بتسوية نزاع حول ملكية عقارات لفريد ترمب والد دونالد وروبرت وفريد الابن والد ماري الذي توفي عام 1981.