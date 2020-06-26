«زيدان» يدعم الجزائر بأجهزة تنفس صناعى

26 يونيو 2020 - 11:05 ص

تبرع زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، بأجهزة تنفس صناعي لإحدى مستشفيات الجزائر، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن زين الدين زيدان قام بشراء جهازين للتنفس الصناعي، وتبرع بهما لمستشفى نذير محمد بالجزائر.

وأضافت الصحيفة، أنه سبق وأن تبرع زيدان بـ 5 أجهزة تنفس لمستشفى ولاية بجاية.

وسجلت الجزائر أمس، الخميس 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية بالعدوى في البلاد منذ شهر تقريبا.