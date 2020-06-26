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"الناظر" يكشف حقيقة قضاء الغرغرة علي فيروس كورونا

صحة وتغذية

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

متابعات - الدويني فولي

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هاني الناظر

وقاية

فيروس كورونا

الغرغرة

بعد التداول الواسع علي مواقع التواصل الاجتماعي، أن الغرغرة تقضي على فيروس كورونا الأيام الأخيرة الماضية، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإصابة والقتلي بسب الفيروس التاجي، كشف هاني الناظر رئيس المركز القومي للسموم والفيروسات حقيقة الأمر. 

و قال الدكتور هانى الناظر،  أن الغرغرة بالماء والملح والليمون لا تمثل علاج لفيروس كورونا وليس لها أساس علمي وبالعكس الليمون المركز قد يؤدي الي احتقان الأغشية المخاطية لمنطقة الحلق ، هذه الوصفات لا قيمة لها من الوقاية من فيروس الكورونا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد حتى الآن أى دليل أو إثبات على أن استخدام غسول الفم يقي من العدوى بفيروس كورونا، ولكن هناك بعض العلامات التجارية لغسول الفم قد تقضى على جراثيم معينة لبضع دقائق فى اللعاب الموجود بالفم، ولكن لا يعني ذلك أنها تقى من العدوى بفيروس كورونا.

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