"مش أول مرة يقتل".. مفاجأة صادة بقضية زوج ضحية "طلخا"

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قتل

اغتصاب

بسمة وهبة

طلخا

أون إي

شرح الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي ، الجانب النفسي لشخصية الزوج الذي حرّض على اغتصاب زوجته بمدينة طلخا، قائلا :"هو المتهم الرئيسي الذي قام بقتلها واغتصابها" . 

وأكد "المهدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية " أون إي"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن مشهد قتل الزوجة و اغتصابها يعكس تشوهات نفسية شديدة لدي المتهمين ، معقبا:"النفس البشرية السوية لا تستطيع أن تستقبل هذه التفاصيل" .

وتابع:" أعتقد أن هذا الشخص ربما لا تكون أول جريمة يرتكبها ، نفس بهذه التركيبة بالتأكيد كان لها خطايا كثيرة قبل ذلك وقتلت قبل كدا".

وواصل:" المتهم الذي قام بقتل السيدة و اغتصابها بعد الوفاة يعاني من بلادة انفعالية، مطالبًا بضرورة سرعة محاكمة المتهمين حتي يكون هناك ردع عام ولا تتكرر مثل هذه الحوادث.

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