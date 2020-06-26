"مش أول مرة يقتل".. مفاجأة صادة بقضية زوج ضحية "طلخا"

26 يونيو 2020 - 10:55 ص

شرح الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي ، الجانب النفسي لشخصية الزوج الذي حرّض على اغتصاب زوجته بمدينة طلخا، قائلا :"هو المتهم الرئيسي الذي قام بقتلها واغتصابها" .







وأكد "المهدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية " أون إي"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن مشهد قتل الزوجة و اغتصابها يعكس تشوهات نفسية شديدة لدي المتهمين ، معقبا:"النفس البشرية السوية لا تستطيع أن تستقبل هذه التفاصيل" .







وتابع:" أعتقد أن هذا الشخص ربما لا تكون أول جريمة يرتكبها ، نفس بهذه التركيبة بالتأكيد كان لها خطايا كثيرة قبل ذلك وقتلت قبل كدا".







وواصل:" المتهم الذي قام بقتل السيدة و اغتصابها بعد الوفاة يعاني من بلادة انفعالية، مطالبًا بضرورة سرعة محاكمة المتهمين حتي يكون هناك ردع عام ولا تتكرر مثل هذه الحوادث.

