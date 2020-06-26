الصحة العالمية: توصل العلماء إلى لقاح كورونا غير مؤكد

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الصحة

العالمية

فيروس كورونا

لقاح

أصدر مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" تصريحا مقلقا يصدم الجمهور حول التوصل إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.
وقال "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" إنه "من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل إلى لقاح كورونا".

وأوضح "جيبريسوس" من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، إنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحا للجميع.

وأضاف: "سيكون من الصعوبة أننا نجد لقاحا.. لم نتوصل بعد للقاح لفيروس كورونا ، منوها أن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحا، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير.

وتابع: "نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين. هذا ما يقوله العلماء".

وحذرت المنظمة من أن عدد إصابات كورونا سيبلغ 10 ملايين بحلول الأسبوع المقبل في وقت لم يصل فيه تفشي الوباء إلى الذروة في بعض مناطق بالأمريكتين.

وبلغت حصلية وفيات الفيروس حتى الخميس482,802 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي. 

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