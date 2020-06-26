مصطفى بكرى لرئيس البرلمان : أنت اتظلمت كتير

26 يونيو 2020 - 10:46 ص

وجه الإعلامي مصطفى بكرى، رسالة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: "كنت على قدر المسئولية ودافعت عن ثوابت الدولة".







وطالب خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، من رئيس البرلمان بعدم الالتفات إلى أي حملات ، معقبا :"أنت تحمل الكثير واتظلمت كتير".







وتابع:" علي عبد العال شخص وطني وشجاع ونقي وساق المركب وسط العواصف ونجح، ودافع عن ثوابت الدولة الوطنية.

