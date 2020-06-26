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توقيف 3 سيدات بسبب محشي العنب بدولة أوربية

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توقيف 3 سيدات بسبب محشي العنب بدولة أوربية
توقيف 3 سيدات بسبب محشي العنب بدولة أوربية

عبد القادر وحيد- متابعات

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ألمانيا

الشرطة

ولاية هيسن

3 سيدات

محشي العنب

قامت الشرطة في جنوب ولاية هيسن الألمانية بتوقيف ثلاث نساء كن يقطفن أوراق العنب من مزارع الكروم لاستخدامها في عمل المحشي.

وقالت الشرطة إن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها للأكل ضمن وصفات شرقية خاصة، منها "محشي ورق العنب".

وأصدرت الشرطة تحذيرات من مغبة أكل هذه الأوراق المهمة بالنسبة لنمو ونضج حبات العنب.

وبحسب الراديو الألماني أصدرت دائرة الشرطة تحذيرا رسميا من مغبة قطف هذه الأوراق وأكلها وذلك تجنبا للأمراض، وأوضحت الشرطة أنه يجب معرفة أن هذه الكروم مرشوشة بمبيدات حشرية ويجب عدم أكل الأوراق، وذلك  حفاظا على الصحة العامة.

وتابعت: القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررا كبيرا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأوراق، من أجل إتمام النضج.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها عناصرها بضبط أشخاص يقطفون أوراق كروم العنب، ففي نهاية الأسبوع الماضي تم ضبط رجل يحاول تحميل أكياس كبيرة معبأة داخل سيارة.


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