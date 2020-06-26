» "التنفيذ غدا".. قرار عاجل من الوزير

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وزير النقل كامل الوزير

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النقل

السكة الحديد

كامل الوزير

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء التعديلات اللازمة على مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية، وتشغيل أكبر عدد من القطارات، لتخفيف الكثافة . 

وأوضحت النقل في بيان لها، أن هيئة السكة الحديد وضعت مخططًا للوصول بعدد القطارات إلى 867 قطارًا علي الوجهين القبلي والبحري، منهم 198 قطارًا لخدمة الخطوط الرئيسية، و669 قطارًا لخدمة خطوط الضواحي والفروع.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم تشغيل (142) قطارًا لخدمة ركاب الوجه البحري، منهم 28 قطارًا مكيفًا، 34 قطارًا سياحيًا و80 قطارًا مميزًا، وتشغيل (56) قطارًا لخدمة ركاب الوجه القبلي، منهم 32 قطارًا مكيفًا و24 قطارًا مميزًا، على أن يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من يوم السبت 27 يونيه 2020، حتى أول يوليو 2020 موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل 867 قطار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

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