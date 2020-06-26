أمير سعودي ينشر صورة لشرطية سعودية.. ماذا حدث

26 يونيو 2020 - 10:22 ص

انهالت التعليقات من قبل مغردين سعوديين ورواد تويتر ، عقب نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود صورة تظهر شرطية سعودية في الحراسة.

وتظهر الصورة التي نشرها سطام آل سعود الشرطية السعودية وهي ترتدي كمامة، أثناء عملها، مشاركة بذلك رجل أمن سعودي.

وعل أحد المغردين قائلا :" سمو الأمير نحن نفتخر ببنات وطنا ولكن العسكرية والحرسات هي للرجال ليس تقليلا من شأنهم ولكنها طبيعة الرجل والمرأة تحتم ذلك.. وجهة نظري أن الأمور العسكرية للنساء تقتصر على الجوازات التفتيش وما يناسبهم لأسباب طبيعية وأسباب اجتماعية.. نحن نحميهم ولا يستلزم منهم ذلك".

وعلق آخر : " صار هذا آخر طموحنا ، الشباب أولى من الفتيات في مثل هاذي الوظائف بالذات اللي تتطلب قوة وحضور وتحمل ، أما اللي قاعد أشوفه ديكور لا أكثر".

وكتب آخر: " لله كريم والله إني حارس امن ومتخرج من الجامعة وكل سنه أقدم على العسكرية ورفض ، بحجة ناقص طول 1سم وأقدم على جندي بجامعة ، متزوج وعندي طفل والحال يعلم به الله".