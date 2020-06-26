ليفربول: الملك المصري جاهز للاحتفال.. وصلاح: لقد فعلناها

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صلاح

نشر اللاعب محمد صلاح صورة له عبر حساباته المختلفة فرحا بالتتويج بالدورى الإنجليزي مع فريقه ليفربول.

وأضاف "صلاح" فى منشور له "نعم إنه شعور جيد أريد أن أشكر جميع مشجعينا الذين يدعموننا من جميع أنحاء العالم، نعم لقد فعلناها، وأصبح الأمر ممكنا، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في جلب الفرح الذي تستحقونه".

وواصل: "عايز اشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الاوقات وبالاخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما انسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".

واحتفت صفحة نادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالصورة التي طرحها اللاعب

وقامت الصفحة بمشاركة صورة صلاح برفقة لاعبي الريدز، معلقة على الصورة: " الملك المصري جاهز للاحتفال".



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