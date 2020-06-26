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والي: أسعار المخدرات تراجعت بسبب كورونا

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غادة والى

كورونا

أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، أن أسعار المخدرات تراجعت داخل البلدان المنتجة لها، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا. 

وأضافت والي، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن أسعار المخدرات انخفضت مع غلق الحدود بين الدول، في ظل تداعيات فيروس كورونا وزيادة المعروض داخل الدول المنتجة للمخدرات.

وتابعت: :هناك مخاوف من استخدام الممرات البحرية وتخوف من التحول لأنواع مخلقة كيميائيا شديدة الخطورة مع انخفاض الأنفاق من الدول على مراكز العلاج بل إن هناك أماكن توقفت تماما لاستخدامها في عزل مصابي كورونا في بعض الدول والحمد لله مصر بعيدة عن هذه الظاهرة".

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