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رانيا يوسف على الشاطيء بدون كمامة

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رانيا يوسف على الشاطيء بدون كمامة
رانيا يوسف على الشاطيء بدون كمامة

عبد القادر وحيد

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رانيا يوسف

الشاطىء

بدون كمامة

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا على حسابها في إنستجرام لتشارك متابعيها بصورتين جديدتين، خلال استمتاعها بفصل الصيف على شاطئ البحر.

وتظهر الصور رانيا  بدون كمامة، حيث ترتدي قبعة ونظارة شمسية، وفستان "كاش مايوه" بدون أكمام.

وتفاعل العديد من متابعيها مع الصور، التي حازت إعجاب الكثيرين،  حيث علق أحدهم : "خلي بالك من كورونا يا مدام رانيا وألبسي كمامة"، و"أجمل فنانة في مصر"، و"الكاش مايوه يجنن عليكي".

وكانت رانيا يوسف قد تصدرت محرك البحث جوجل، بعد نشرها صورتها بمايوه أبيض على شاطئ البحر، خلال قضائها العطلة الصيفية.


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