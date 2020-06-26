» الأوقاف تحدد علامات التباعد الاجتماعي في مساجد الجمهورية

26 يونيو 2020 - 10:07 ص

أعلن الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف أنه تم وضع علامات التباعد بين المصلين من خلال مديريات الأوقاف في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية و أسوان والغربية وجنوب سيناء وكفر الشيخ .

وأضاف الموقع أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل علي نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعداد لفتح المساجد لاستقبال المصلين علي مستوي الجمهورية منذ فجر السبت 27 يونيو ، وانه يتم متابعة عملية تعقيم المساجد .

واختتم بيان الوزارة بهذه الكلمات " نسأل الله العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالم " .