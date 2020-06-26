» الأوقاف تحدد علامات التباعد الاجتماعي في مساجد الجمهورية

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف أنه تم وضع علامات التباعد بين المصلين من خلال مديريات الأوقاف في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية و أسوان والغربية وجنوب سيناء وكفر الشيخ .
وأضاف الموقع أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل علي نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعداد لفتح المساجد لاستقبال المصلين علي مستوي الجمهورية منذ فجر السبت 27 يونيو ، وانه يتم متابعة عملية تعقيم المساجد .
واختتم بيان الوزارة بهذه الكلمات " نسأل الله العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالم " .
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