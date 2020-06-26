» "الأوقاف" :3 شروط لدخولك المسجد غدا

26 يونيو 2020 - 10:02 ص

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن شروط دخول المصلين للمساجد غدا السبت ، قائلا :" المساجد ستفتح على مصراعيها، فجر يوم السبت، لاستقبال ضيوف الرحمن".







وطالب "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه يشترط ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، معقبا "معظم المساجد سيكون لديها كمامات احتياطية والآذان سيعقبه الإقامة مباشرة، وعلى الجميع الالتزام بالسجادة الشخصية الفردية".







وتابع "كل مصلي يجيب سجادته معاه، حتي تفرش على سجادة المسجد كإجراء احترازي ووقائي، مع غلق دورات المياه، وهدفنا أن تكون المساجد عامرة بعد غلق استمر لـ 103 يومًا، ووضعنا علامات بكل المساجد وستكون المسافة ما بين متر ونصف لمترين طبقًا للمواصفات الصحية".

