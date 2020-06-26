» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

26 يونيو 2020 - 09:59 ص

تنطلق اليوم الجمعة، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، بعد أن عادت الحياة إلى طبيتها جزئيا بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

"المصريون" تستعرض أبزر المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري الإيطالى

فريق يوفنتوس Xفريق ليتشى - 9:45 مساءا - Premier SPORTS HD 1

الدوري الإسباني

فريق إشبيلية X فريق بلد الوليد - 10:00 مساءا - beIN SPORT HD 3

الدوري البرتغالي

فريق بيلينينسيتش X فريق سبورتنج لشبونة - 8:15 مساءا - SPORT TV 1

الدوري التركي

فريق بشكتاش X فريق قونيا سبور - 8:00 مساءا - beIN SPORT HD 1 TR