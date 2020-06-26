  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:13 ص
Advertisements
بحث متقدم
قتيلة طلخا

"مش أول مرة يقتل".. مفاجأة صادة بقضية زوج ضحية "طلخا"

يكشف أسرار العائلة.. قاضٍ أميركي يرفض منع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب

يكشف أسرار العائلة.. قاضٍ أميركي يرفض منع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب

أول لقاح تجريبي ضد كورونا

الصحة العالمية: توصل العلماء إلى لقاح كورونا غير مؤكد

الإعلامي مصطفي بكري

مصطفى بكرى لرئيس البرلمان : أنت اتظلمت كتير

ليفربول

ليفربول: الملك المصري جاهز للاحتفال.. وصلاح: لقد فعلناها

أمير سعودي ينشر صورة لشرطية سعودية.. ماذا حدث

أمير سعودي ينشر صورة لشرطية سعودية.. ماذا حدث

فيصل القاسم

تركي الحمد لفيصل القاسم : سترعي الخنازير لأردوغان

مها أسامة

صاحبة فيديو الزواج : تلقيت عروض كثيرة و مستمرة في البحث

مقترح برلماني #البكيني_ليس_جريمة

الكويت تشتعل بوسم #البكيني_ليس_جريمة

السعودية

تهز السعودية.. يحرق أجزاء من جسد والدته والنيابة تحقق

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الرياضة

يوفنتوس
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

حادث

مواعيد

الاهلى

لاعب

مباريات

تنطلق اليوم الجمعة، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، بعد أن عادت الحياة إلى طبيتها جزئيا بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

"المصريون" تستعرض أبزر المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري الإيطالى

فريق يوفنتوس Xفريق ليتشى - 9:45 مساءا -   Premier SPORTS HD 1

الدوري الإسباني

فريق إشبيلية X فريق بلد الوليد - 10:00 مساءا -  beIN SPORT HD 3

الدوري البرتغالي

فريق بيلينينسيتش X فريق سبورتنج لشبونة - 8:15 مساءا -   SPORT TV 1

الدوري التركي

فريق بشكتاش X فريق قونيا سبور - 8:00 مساءا -  beIN SPORT HD 1 TR


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سفر مساعد فايلر يثير قلق بالأهلى
» "التنفيذ غدا".. قرار عاجل من الوزير
» توقيف 3 سيدات بسبب محشي العنب بدولة أوربية
» والي: أسعار المخدرات تراجعت بسبب كورونا
» رقم غير مسبوق بمعدل الإصابة بكورونا في أمريكا
» الأوقاف تحدد علامات التباعد الاجتماعي في مساجد الجمهورية
» "الأوقاف" :3 شروط لدخولك المسجد غدا
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» رانيا يوسف على الشاطيء بدون كمامة
» حادث مروع للاعب الأهلى السابق
» 1.2 مليار يورو دعما للسودان من هذه الدول

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية