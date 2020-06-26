» حادث مروع للاعب الأهلى السابق

26 يونيو 2020 - 09:55 ص

تعرض إسلام الفار لاعب الأهلي السابق، والنجوم الحالي المعار إلي صفوف سموحة لحادث سيارة مساء أمس الخميس.

كانت الإصابة عبارة عن جزع بسيط الكاحل وغرزتين قصبة الساق.

من جانب آخر خضع إسلام الفار للمسحة الطبية ضمن صفوف فريقه، للإطمئنان علي سلامة جميع اللاعبين من جائحة فيروس كورونا المستجد وجاءت النتيجة سلبية.

لعب "الفار" للأهلي وانتقل على سبيل الإعارة إلي أسوان ، قبل أن يعود إلي صفوف النجوم ، ليتسارع عليه الأندية من جديد لكنه اختار خوض تجربة سموحة علي سبيل الإعارة.