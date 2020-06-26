1.2 مليار يورو دعما للسودان من هذه الدول

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الاتحاد الأوربي عن توفير 1.2 مليار يوور للسودان دعما لبرامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وبرامج حماية الأسر.
وقال المفوض الأوربي لإدارة الأزمات وممثل الاتحاد ، جانيز لينارزيتش ، مساء أمس أن هناك الكثير من البرامج التي يجب دعمها في السودان ، مشددا علي ضرورة الدعم المتواصل لبرامج السودان .
وأكد علي أن الاتحاد الأوربي بدأ مع فرنسا والنرويج في هذا الدعم حيث قدموا دعما للسودان في مجال كورونا والمساعدات الإنسانية ، حسبما نشرت " سبوتنيك".
وكان وزير الخارجية الألماني أعلن 150 مليون يورو ، وبريطانيا أعلنت عن 150 مليون جنيه استرليني و فرنسا 100 مليون يورو و السويد تعهدت بـ 20 مليون يورو .
كما أعلنت الإمارات أنها ستتبرع بمبلغ 50 مليون يورو و أسبانيا أعلنت أنها ستعفي عن 74 مليون يورو من دوينها علي السودان وتبرعت بـ 3 مليون يورو .
وأعلنت الولايات المتحدة مضاعفة دعمها للسودان 10 مرات مقارنة بعام 2019 ليصبح 356.2 مليون دولار .
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