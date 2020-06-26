مفاجأة تنتظر واشنطن الأيام القادمة

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واشنطن

العاصمة

مجلس النواب الأمريكي

أعلن مجلس النواب الأمريكي أنه سيصوت علي مشروع قرار تقدم به أعضاء ديمقراطيون لتحويل العاصمة الأمريكية واشنطن من مقاطعة إلي ولاية .

كما ذكر الإعلام المحلي أنه في حال الموافقة علي التغيير التاريخي فإن " واشنطن" ستصبح الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة .
وطالب المشروع أيضا بتغيير اسم المقاطعة في حالة الموافقة علي المشروع سيتم تغيير اسمها لتصبح " واشنطن دوجلاس كومونويلث " بدلا من اسمها الحالي " واشنطن مقاطعة كولومبيا ".

في سياق متصل علق عضو مجلس النواب عن ولاية ميريلاند ستيني هوير علي الاسم المقترح قائلا :" انه اسم مناسب ".


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