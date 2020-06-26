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مقترح برلماني #البكيني_ليس_جريمة

الكويت تشتعل بوسم #البكيني_ليس_جريمة

الكويت تشتعل بوسم #البكيني_ليس_جريمة

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مقترح برلماني #البكيني_ليس_جريمة
مقترح برلماني #البكيني_ليس_جريمة

عبد القادر وحيد

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الكويت

مقترح برلماني

#البكيني_ليس_جريمة

فجّر مقترح قانون تقدم به ثلاثة نواب في البرلمان الكويتي، جدلا واسعا في الكويت.

وعقب تقديم المقترح من قبل النواب أطلق ناشطون هاشتاغ "#البكيني_ليس_جريمة"، وسط معارضة من ناشطات كويتيات لمشروع القانون الذين يرون فيه تقييدا للحريات.

وكان النواب بالبرلمان الكويتي: (عبد الله الكندري، وعادل الدمخي، ومحمد الدلال)، قد تقدموا بمقترح في 21 يونيو، ينص على "تشديد الرقابة على الشواطئ والجزر"، وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالا للدستور الكويتي.

وتنص المادة 49 من الدستور الكويتي، على "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة".

وقد أوصى مشروع القانون الذي تقدم به النواب بقيام وزارة الداخلية بتكليف خفر السواحل بمراقبة الجزر والشاليهات لمنع أي ممارسات مخالفة للقانون.

كما أوصى النواب بتسهيل تواصل الأهالي بأجهزة الأمن من أجل الإبلاغ عن أي مخالفات للقانون، مع تكليف إدارة الشرطة بإرسال مراقبون إلى الأماكن العامة والشواطئ وتسجيل مخالفات من يتجاوز القانون والنظام والآداب العامة.

بينما أعربت ناشطات ومغردات كويتيات عن معارضتهن للقرار، مثل الناشطة دلال المسلم، التي قالت إن معظم دول العالم تسمح لمواطنيها ارتداء البكيني.

فيما رأى غردون آخرون رأوا أولوية القبض على الفاسدين ، بدلا من خوض معارك خاصة مثل البكيني.


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