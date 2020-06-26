تهز السعودية.. يحرق أجزاء من جسد والدته والنيابة تحقق

26 يونيو 2020 - 09:28 ص

تحقق النيابة العامة في مكة المكرمة في حادثة بشعة، حيث اعتدي شاب على والدته بالضرب المبرح وإحراق أجزاء من جسدها.





وبحسب "سبق"، تلقى مركز العمليات الموحد بلاغا عن وقوع قضية عقوق من قِبل شاب تجاه والدته مسببا لها جروحا وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها وإحراقها بالنار.





وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية في هذه القضية، إلا أن الشاب تمكن من الهرب من موقع الحادثة، والاختفاء عن الأنظار، ليتم نقل والدته في عقدها السادس لتلقي العلاج في المستشفى.