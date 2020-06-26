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تطور جديد.. عقوبات أمريكية تلاحق 20شركة صينية

الحياة السياسية

تطور جديد.. عقوبات أمريكية تلاحق 20شركة صينية
تطور جديد.. عقوبات أمريكية تلاحق 20شركة صينية

عبد القادر وحيد- متابعات

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الصين

عقوبات أمريكية

هواوي

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الدفاع البنتاجون أن الجيش الصيني يملك أو يدعم 20 من كبريات الشركات الصينية.

وتتضمن قائمة الشركات، التي اطلعت عليها وسائل الإعلام ، شركة هيكفيزيون للرصد الفيديوي وشركة تشاينا تيليكوم وشركة تشاينا موبايل وشركة AVIC .

وبحسب ما ذكره موقع بي بي سي فإن هذا القرار سيوفر أرضية لفرض عقوبات مالية أمريكية جديدة على هذه الشركات.

يأتي هذا بالتزامن مع قيام الإدارة الأمريكية بالضغط منذ مدة على العديد من الدول – ومنها بريطانيا – لاستثناء شركة هواوي من المساهمة في مشاريع البنى التحتية فيها لدواعٍ أمنية.

وأضاف موقع بي بي سي أن القائمة نشرت من أجل إحاطة لجان الكونغرس والشركات الأمريكية والمستثمرين والجهات الأخرى التي يمكن أن تتعامل مع الشركات الصينية علما بالدور الذي قد تضطلع به هذه الشركات في نقل التقنيات الأمريكية الحساسة إلى الجيش الصيني.

 كما أنه من المتوقع أن تضاف شركات أخرى إلى القائمة، بحسب بي بي سي.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة من جانب أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإجبارها على تحديث القائمة ونشرها.


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