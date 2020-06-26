اعتذار عاجل من التضامن لأصحاب المعاشات

26 يونيو 2020 - 09:24 ص

اعتذر الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، لأصحاب المعاشات عن تعطيل الموقع الإلكتروني للاستعلام عن العلاوات، مؤكدا أنه تم إصلاح الأعطال، والموقع الخاص بالاستعلام عن زيادات العلاوات.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن إجمالي المستفيدين من العلاوات الخمس حوالي 2 مليون و400 ألف مواطن، لافتًا إلى أنه يتم صرف العلاوات وفق توجيه رئاسي، وليس وفق أحكام قضائية.







و تابع:" تكلفة هذه العلاوات لأصحاب المعاشات هذا العام على الدولة 35 مليار جنيه؛ تصرف بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه "زيادة شهرية"، موضحًا أن هيئة التأمينات ستتحمل 60 مليار جنيه لأصحاب المعاشات هذا العام.

