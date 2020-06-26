» بالفيديو: تعرف على طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة

سلط الإعلامي رامي رضوان الضوء على كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والزيادة المقررة لكل مستحق.
قال رضوان خلال برنامجه "مساء dmc" الذي يقدمه على قناة DMC، يوم الخميس، إن خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمسة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه حدث عطلًا في الموقع يوم أمس واستمر طوال اليوم ثم عاد إلى العمل صباحًا لكن بعدها بساعات فوجئ أصحاب المعاشات بأن الموقع تعرض لعطل آخر.
قدم البرنامج طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والزيادة المقررة لكل مستحق، حيث يتم أولًا الدخول إلى موقع هيئة التأمينات ثم الاستعلام بالرقم التأميني الخاص بصاحب المعاش المستحق، وفي حالة عدم إتاحة وجود رقم تأميني يتم الاستعلام بالرقم القومي مع كتابة الاسم الأول.
وبعد ذلك يظهر اختيار تحت مسمى "أنا لست برنامج روبوت" ثم يقوم المستخدم بالضغط عليه، ثم سيطلب البرنامج اختيار بعض الصورالمحددة مثل اختيار الصور التي بها قوارب وذلك حتى يتم التأكد من أن المستخدم شخص حقيقي وليس برنامج آلي.