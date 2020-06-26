تعليق ناري لوالدة فتاة عرضت نفسها للزواج على "فيسبوك"

26 يونيو 2020 - 12:40 ص

قالت منى إسماعيل، والدة مها أسامة التي عرضت نفسها للزواج على «فيسبوك»، إن ابنتها عرضت عليها الفكرة قبل قيامها ببث الفيديو على صفحتها، مشيرة إلى أنها أبدت استغرابها وعدم تفهمها لفكرة الفيديو، قائلة: «دي حاجات من المسلمات اللي اتربينا عليها ومينفعش نحيد عنها ونتجرأ ونطلب عريس».



وأضافت «إسماعيل» خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الخميس، أن ابنتها لاحظت أن نسبة كبيرة من الفتيات في مصر دون زواج، روادها شعورًا بالخوف من مرور العمر دون أن تتزوج وتشعر بإحساس الأمومة، نظرًا لأن البنات اللاتي تصلن إلى «السن الحرج» يخشون من أن يقولن إنهن يرغبن في الزواج.

