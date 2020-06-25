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صندوق النقد.. أسواق الأسهم تواجه خطر انهيار جديد

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

المصريون ووكالات

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حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من انهيار جديد في أسواق الأسهم في حال استمرت جائحة كورونا في الاتساع.
وأشار الصندوق، في تقرير، إلى "انفصال بين أسواق المال والتوقعات الاقتصادية، ما يثير خطر حدوث تصحيح آخر في أسعار الأصول عالية المخاطر".
واعتبر أن التقييمات في العديد من أسواق الأسهم وسندات الشركات "مبالغ فيها".
ويأتي التقرير بعد يوم واحد من تعديل نحو الأسوأ لتوقعات الصندوق بشأن الركود العالمي هذا العام، ضمن تقرير أصدره الأربعاء حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق، اليوم، "هناك خشية من أن تطول الأزمة وتتعمق أكثر من المتوقع، وتنتج الندوب في الاقتصاد عن المستويات المرتفعة من البطالة و احتمالات الإفلاس يصعب إصلاحها".
وزاد: "إن تصحيحا حادا في أسعار الأصول قد يفضي إلى نزوح كبير لرؤوس الأموال عن صناديق الاستثمار، كما حدث أوائل العام، ما قد يوقد شرارة بيع محموم للأصول بأقل من أسعارها الحقيقية".
وانهارت أسواق الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" في 23 مارس/آذار الماضي، لكنها عاودت الصعود مع ضخ مليارات الدولارات من الحكومات والبنوك المركزية لإنعاش الاقتصاد، عززها تخفيف اجراءات الاغلاق. -

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