» كورونا.. إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ أبريل

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فرنسا.. تسجيل أدنى حصيلة وفيات بـ"كورونا" منذ أول أبريل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 668 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وهذه أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في إسرائيل منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، حسب القناة "12" العبرية (خاصة).‎
وقالت الوزارة في بيان: "تمّ تسجيل إصابة 668 شخصًا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 22.400، بينهم 6.084 حالة نشطة".
وسجلت إسرائيل حالة وفاة واحدة، خلال اليوم الماضي، حسب الوزارة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 309.
وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين النشطين 47 حالة خطيرة؛ 29 منهم على أجهزة التنفس. -

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