» حاكم نيويورك: أمريكا واجهت الجائحة بالسياسة لا بالعلم

25 يونيو 2020 - 10:20 م

انتقد حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الخميس، استجابة حكام الولايات الأخرى لوباء فيروس كورونا المستجد، قائلاً إن بعض الولايات التي سارعت لإعادة فتح اقتصاداتها تمارس السياسة.



وحول الولايات التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قال كومو: «انظروا إلى الأرقام. لقد مارستم السياسة مع هذا الفيروس وخسرتم. البيت الأبيض أخبر سكان هذه الولايات، أخبر سكان هذا البلد، ألا يقلقوا وأن يعودوا للعمل، وهذا كله غلو ديمقراطي».

