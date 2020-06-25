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بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا

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بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا
بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا

فتحي مجدي

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ألقت السلطات الإيرانية القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التورط في الأطفال بيع على شبكة الإنترنت.
وقالت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية الخميس، إن طفلاً عمره 20 يومًا وطفلاً عمره شهرين تم إنقاذهما من البيع على الإنترنت. 

وقال قائد شرطة طهران حسين رحيمي، إنه تم تحديد طفل ثالث ولكن لم يتم العثور عليه بعد.

وانتشر النشاط المحظور في بيع الأطفال على تطبيق "إنستجرام".  وقال رحيمي، إنه تم الإعلان عن بيع أحدهما مقابل 400 مليون ريال إيراني (9490 دولارًا) ، والآخر مقابل 500 مليون ريال إيراني (11800 دولار).

وبحسب وكالة أنباء الطلبة، فقد تم شراؤهما من "عائلات فقيرة"، واحد مقابل 50 مليون ريال إيراني (1100 دولار) والثاني مقابل 100 مليون ريال إيراني (2300 دولار).
وقال متحدث باسم شركة "فيس بوك"، التي تملك "إنستجرام"، لشبكة CNN، إن الشركة تحقق. 

وأضاف: "نحن لا نسمح بالمحتوى أو السلوك على إنستجرام الذي قد يؤدي إلى استغلال البشر، والذي يشمل بيع الأطفال للتبني غير القانوني. نحن على علم بتقارير هذا النشاط، ونحن مستمرون في التحقيق".

وإيران تصنف ضمن بين 21 دولة من "المستوى الثالث" في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، والذي يصنف الدول التي تضم أسوأ المجرمين في نشاط الاتجار بالبشر.

ووفقًا للتقرير الذي نشر العام الماضي، فإن الدول المدرجة في هذا المستوى "لا تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل و (لا) تبذل أي جهد للقيام بذلك".

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