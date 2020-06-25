  • الخميس 25 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:30 م
Advertisements
بحث متقدم
الجيم فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

"الشباب والرياضة" تكشف موعد عودة الأندية الصحية والجيم

عماد أديب

"أديب" يكشف عن مخطط أردوغان لـ"تتريك" العرب

البنك المركزي

3 أسباب وراء إبقاء "المركزي" على أسعار الفائدة

وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل 1569 إصابة بكورونا.. و83 حالة وفاة

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: القبض على مسربي الامتحانات على موقع «شاومينج»

الأزهر

أول رد فعل للأزهر على تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في مصر

أرشيفية

صفعة جديدة من «تويتر» لـ «ترامب»: حظر دائم لأبرز مؤيديه

البنك المركزي

البنك المركزي يحدد سعر الفائدة ويفجر مفاجأة

امتحانات الثانوية العامة

غرائب امتحانات الثانوية العامة.. طالبة تلد في اللجنة

تركي الحمد وفيصل القاسم

تركي الحمد لـ فيصل القاسم: بجد هُزلت

«الصحة» تسجل 1569 إصابة بكورونا.. و83 حالة وفاة

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قطر تعلن تسجيل 1060 حالة إصابة جديدة بكورونا

#

الكويت تسجل 909 إصابة جديدة بـكورونا

#

إسرائيل.. وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

#

الصحة: 15 حالة وفاة و139 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2533 حالة وفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حاكم نيويورك: أمريكا واجهت الجائحة بالسياسة لا بالعلم
» بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا
» خالد يوسف يعلن فقدان زوج شقيقته بـ"كورونا"
» وزير الدفاع الياباني يثير الشكوك حول صحة زعيم كوريا الشمالية
» الاتحاد الأفريقي يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية
» كورونا يضرب حضانة ويصيب 20 طفلًا وموظفًا
» الصحة العالمية: سنحصل على علاج لكورونا خلال عامٍ واحد
» دراسة حديثة: الطلاق يعجل بالوفاة أكثر من الإدمان
» الإمارات تعيد تعليق رحلاتها بعد إصابة 26 مسافرًا بكورونا
» «رصاصات غادرة».. مسلحون يقتلون امرأة أثناء ولادتها
» تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية