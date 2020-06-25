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جامعة مصرية تشارك لأول مرة في اجتماع الأمم المتحدة المسئولية المجتمعية

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اجتماع الأمم المتحدة
اجتماع الأمم المتحدة

أحمد سالم

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 مثلت الدكتورة راندا رزق الاستشاري الدولي للمسئولية المجتمعية، جامعة المستقبل في أكبر قمة تعقدها الأمم المتحدة لقادة الأعمال للمسئولية المجتمعية، كأول جامعة مصرية مشاركة.

وعُقدت القمة تحت شعار "التعافي بشكل أفضل، الاسترداد أقوى، الاسترداد معًا"، للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للميثاق العالمي للأمم المتحدة، حيث قدم منصة من المنصات تم تحدي القادة من رجال الأعمال والمجتمع المدني والحكومات والأمم المتحدة للتفكير في أهمية التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة طموحهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ووقع الاختيار على مشاركة جامعه المستقبل في المنصه لنجاحها في تنفيذ خطة التنمية المستدامة بأهم مشروعاتها وتعاونها المشترك مع فعاليات مختلف مكاتب الأمم المتحده في مصر، وأبرزهم الأمم المتحده للتطوع  والأمم المتحدة لشئون الهجرة في مصر وغيرهم من المكاتب.

وأبرزت مستشار جامعة المستقبل للمسئولية المجتمعية، دور جامعة المستقبل في مسئولياتها المجتمعية تجاه المجتمع المحيط بها وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وشارك أكثر من 20000 من قادة الأعمال والاستدامة من أكثر من 180 دولة من ضمنهم جامعة المستقبل في مصر، حيث مكث الاجتماع أكثر من 26 ساعة مستمرة - بما في ذلك أكثر من 100 جلسة عالمية وإقليمية ومحلية - كانت القمة أكبر اجتماعات الأمم المتحدة وأكثرها شمولًا واستدامة من قادة الأعمال المدفوعين بالغرض والملتزمة بمعالجة التحديات المجتمعية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة للمجتمعات المحيطة بها.

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