طقس حار جدًا على هذه المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الجمعة، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا - معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط احيانا، - حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على مناطق من شمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ـ وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: