» خالد يوسف يعلن فقدان زوج شقيقته بـ"كورونا"

25 يونيو 2020 - 09:25 م

أعلن المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، عن فواة زوج شقيقته، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا متابعيه بالدعاء لأسرته من النجاة من الوباء.

وكتب يوسف، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله، توفي زوج شقيقتي الدكتور عبدالله أبو زيد".

وتابع خالد يوسف: "نسألكم الدعاء لعله ينفعه في أخرته، واللهم أحفظ زوجته وأولاده وأخواته ونجهم برحمتك وكرمك من هذا الوباء، وأكتب لهم الشفاء"، مضيفًا: "لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".