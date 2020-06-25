» الاتحاد الأفريقي يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

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يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اجتماعا عبر خاصية الفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو، لمناقشة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على كرة القدم الأفريقية والأمور المتعلقة به.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي افتراضي بحضور أحمد أحمدن رئيس كاف.

وجاءت ‏أجندة الاتحاد الأفريقي الذي سيتم مناقشتها في الاجتماع التنفيذي يوم 30 يونيه المقبل على النحو التالي:

1- تحديد البلد المستضيف لنهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

2- موقف المباريات المؤجلة من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

3- موقف مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021.

4- تحديد الموعد النهائي لإقامة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

5- تحديد الموعد النهائي لبطولة أمم أفريقيا للمحليين 2020 بالكاميرون.

6- تحديد مستقبل تصفيات أمم أفريقيا للشباب 2021 موريتانيا.

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