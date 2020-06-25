تركي الحمد لـ فيصل القاسم: بجد هُزلت

25 يونيو 2020 - 07:41 م

شن الكاتب السعودي الشهير تركي الحمد، هجومًا حادًا على الإعلامي السوري فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة، بسبب احتفاء الأخير بانتصارات تركيا التي تدعم حكومة الوفاق في ليبيا على الحكومة التابعة لخليفة حفتر.

ونشر فيصل القاسم عبر حسابه على "تويتر"، خبرًا صحفيًا في موقعه بعنوان :" سقوط مدو لحفتر.. تركيا تسطر التاريخ في ليبيا"، الأمر الذي استفز الكاتب السعودي وأعاد تغريدة مذيع الجزيرة وعلق عليها باستنكار.

وقال تركي الحمد في رده عبر حسابه على "تويتر":"فرحك هذا بالترك، يذكرني بقول ملك قرطبة المعتمد بن عباد: " لأن أرعى الغنم عند يوسف بن تاشفين، خير من أن أرعى الخنازير عند الفونسو ".

وأضاف "الحمد":" أما موقفك فهو تفضيل الخنوع لأردوغان التركي على نصر حفتر العربي، وكأنك تفضل رعي الخنازير عند ألفونسو على رعي الغنم عند ابن تاشفين..هزلت..بجد هزلت".

وكان فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، تباهى في تصريحات أمس الأربعاء، بتدخلات بلاده، معتبراً أن تركيا تسطر التاريخ في ليبيا حالياً، "بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها عن شرق البحر المتوسط"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية

وأضاف: "سنقف بقوة إلى جانب إخواننا الليبيين (في إشارة إلى حكومة الوفاق)، ممثلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم السلام والاستقرار والعدل في سائر مناطق ليبيا".

بدوره اتهم المتحدث باسم "الجيش الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحدي رغبة المجتمع الدولي لجهة وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكداً أن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية ما زالت تنقل السلاح إلى فصائل الوفاق.