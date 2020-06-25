  • الخميس 25 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:36 م
Advertisements
بحث متقدم
الأزهر

أول رد فعل للأزهر على تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في مصر

أرشيفية

صفعة جديدة من «تويتر» لـ «ترامب»: حظر دائم لأبرز مؤيديه

البنك المركزي

البنك المركزي يحدد سعر الفائدة ويفجر مفاجأة

امتحانات الثانوية العامة

غرائب امتحانات الثانوية العامة.. طالبة تلد في اللجنة

تركي الحمد وفيصل القاسم

تركي الحمد لـ فيصل القاسم: بجد هُزلت

البورصة

البورصة تختتم تعاملات اليوم بخسارة فادحة

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

أوروبا تعتمد أول دواء لعلاج كورونا

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

رجاء الجداوي

مستشفى أبوخليفة تعلن خبرًا خزينًا عن رجاء الجداوي: ادعولها

مدبولي

رسميًا.. إلغاء الحظر في البلاد وتطبيق إجراءات عودة الحياة

تركي الحمد لـ فيصل القاسم: بجد هُزلت

آخر الأخبار

تركي الحمد وفيصل القاسم
تركي الحمد وفيصل القاسم

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تركي الحمد: جدي هرب من نجد لهذا السبب

#

تركي الحمد: الاستبداد أفضل من الديمقراطية

#

تركي الحمد: هذا ما يجري في السعودية حاليا

#

تركي الحمد يشيد بهذا الفيلم التركي: غاية في الجمال

فيصل القاسم

السعودية

الجزيرة

ليبيا

تركي الحمد

شن الكاتب السعودي الشهير تركي الحمد، هجومًا حادًا على الإعلامي السوري فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة، بسبب احتفاء الأخير بانتصارات تركيا التي تدعم حكومة الوفاق في ليبيا على الحكومة التابعة لخليفة حفتر.

ونشر فيصل القاسم عبر حسابه على "تويتر"، خبرًا صحفيًا في موقعه بعنوان :" سقوط مدو لحفتر.. تركيا تسطر التاريخ في ليبيا"، الأمر الذي استفز الكاتب السعودي وأعاد تغريدة مذيع الجزيرة وعلق عليها باستنكار.

وقال تركي الحمد في رده عبر حسابه على "تويتر":"فرحك هذا بالترك، يذكرني بقول ملك قرطبة المعتمد بن عباد: " لأن أرعى الغنم عند يوسف بن تاشفين، خير من أن أرعى الخنازير عند الفونسو ".

وأضاف "الحمد":"  أما موقفك فهو تفضيل الخنوع لأردوغان التركي على نصر حفتر العربي، وكأنك تفضل رعي الخنازير عند ألفونسو على رعي الغنم عند ابن تاشفين..هزلت..بجد هزلت".

وكان  فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، تباهى في تصريحات أمس الأربعاء، بتدخلات بلاده، معتبراً أن تركيا تسطر التاريخ في ليبيا حالياً، "بعدما مزقت الخرائط والمخططات التي كانت تهدف لإقصائها عن شرق البحر المتوسط"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية

وأضاف: "سنقف بقوة إلى جانب إخواننا الليبيين (في إشارة إلى حكومة الوفاق)، ممثلي روح عمر المختار في المقاومة، إلى أن يعم السلام والاستقرار والعدل في سائر مناطق ليبيا".

بدوره اتهم المتحدث باسم "الجيش الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحدي رغبة المجتمع الدولي لجهة وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكداً أن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية ما زالت تنقل السلاح إلى فصائل الوفاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خالد يوسف يعلن فقدان زوج شقيقته بـ"كورونا"
» وزير الدفاع الياباني يثير الشكوك حول صحة زعيم كوريا الشمالية
» الاتحاد الأفريقي يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية
» كورونا يضرب حضانة ويصيب 20 طفلًا وموظفًا
» الصحة العالمية: سنحصل على علاج لكورونا خلال عامٍ واحد
» دراسة حديثة: الطلاق يعجل بالوفاة أكثر من الإدمان
» الإمارات تعيد تعليق رحلاتها بعد إصابة 26 مسافرًا بكورونا
» «رصاصات غادرة».. مسلحون يقتلون امرأة أثناء ولادتها
» تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في الأردن
» كورونا يضاعف حجم الرسائل «غير اللائقة» للأطفال ببريطانيا
» تفاصيل صادمة.. يحرقان فتاة بعد أن فشلا في اغتصابها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية