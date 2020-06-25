إلغاء ترخيص فندق بشارع الهرم بتهمة الإساءة إلى الدولة

قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق الكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، للإساءة لسمعة مصر السياحية.

وأضاف بيان السياحة، أن هذا جاء في اطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفة.

ومن جانبه أكد السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، على ان هذا القرار يأتي في اطار الدور الرقابي للوزارة على المنشآت الفندقية والسياحية، حيث ان الوزارة لن تسمح بأي تجاوز، كما انها تحرص على الحفاظ على سمعة مصر السياحية.